La Nazione: "Fiorentina, Milenkovic potrebbe restare. Ma l'Inter si farà avanti"

vedi letture

Nikola Milenkovic sta bene a Firenze. Secondo quanto riportato da La Nazione, il rapporto del serbo con Vincenzo Italiano si fonda sulla complicità calcistica e sulla stima reciproca, quindi esiste la possibilità che il classe '97 rimanga alla Fiorentina. Il suo stipendio è il secondo più alto della rosa dopo quello di Luka Jovic, il sentimento dei tifosi è al top e la stagione sta nascendo con ambizioni moltiplicate rispetto alla precedente, ma il suo futuro si deciderà solo quando il domino dei difensori si sarà completato. L'interesse dell'Inter per l'ex Partizan Belgrado è altissimo, ma se non partisse Skriniar aumenterebbero le possibilità per i viola che Milenkovic possa restare, magari con un rinnovo e un nuovo ritocco dell'ingaggio. Il prezzo per acquistarlo è di 15 milioni di euro e i nerazzurri si faranno avanti, con l'impressione che per lui sia davvero difficile a 25 anni rinunciare alla possibilità di giocare la Champions League.