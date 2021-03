La Nazione: "Fiorentina, tante craniate contro le big. Col Milan dirigerà il traffico Scudetto"

La Fiorentina si affaccia alla sfida contro il Milan con due dati negativi ai quali ovviare: i viola non hanno mai vinto due gare consecutive in questo campionato, e il bottino contro le big è di otto sconfitte su nove. Contro le prime sette della classifica, evidenzia La Nazione, la squadra allenata da Prandelli "ha sbattuto solenni craniate". Toccherà a Vlahovic e compagni dirigere il traffico in zona Scudetto, anche se il divario in classifica tra Milan e Inter comincia ad essere pesante.