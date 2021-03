La Nazione: "La Fiorentina lotta contro i fantasmi. Kokorin non pervenuto"

"La Fiorentina lotta contro i fantasmi. Kokorin non pervenuto". Titolo eloquente quello che La Nazione dedica ai viola questa mattina in edicola. Quando si guarda giocare la squadra di Prandelli bisogna tenere d'occhio la classifica perché il Cagliari sta risalendo e va constatato come, ieri sera, ci sia stato un grandissimo assente che avrebbe dovuto fare la differenza ovvero Kokorin, non pervenuto con quasi un tempo a disposizione. Il tempo dei confronti sarà aspro, ma c'è da pensare all'attualità con Commisso che prima della gara aveva telefonato alla squadra da NY a conferma del clima che si respira ai Campini. La reazione si è vista dopo che la proprietà ha scaricato la colpa sui giocatori, ma il risultato non è cambiato.