La Nazione: "Lazio piccola, Fiorentina spenta. E Vlahovic non basta"

"Lazio piccola, Fiorentina spenta. E Vlahovic non basta". Questo il titolo che utilizza La Nazione per la sconfitta dei viola contro i biancocelesti. La squadra di Inzaghi batte quella di Prandelli in una partita dove gli ospiti meritavano qualcosa in più per impegno e tracce di idee, ma che tornano a casa con zero punti ed una classifica che non ammette distrazioni. Poca spinta sulle corsie esterne e, nonostante la netta crescita di Vlahovic, implacabile dal dischetto, scarsa propensione all'attacco per la Fiorentina che alla fine perde 2-1 contro una piccola Lazio.