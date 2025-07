Retroscena Osimhen: la Juventus ci ha provato con Vlahovic contropartita, 'no' di Dusan

vedi letture

Victor Osimhen continua a essere il grande enigma del mercato del Napoli. L’attaccante nigeriano, legato al club azzurro da una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per l’estero e in scadenza il 15 luglio, ha fatto sapere - tramite i suoi legali - che non prenderà alcuna decisione prima del 10 luglio. Un’attesa strategica, in una fase delicata in cui le offerte concrete scarseggiano e la maxi proposta dell’Al Hilal (35 milioni l’anno) può ancora attendere.

Il Galatasaray resta alla finestra, sognando un ritorno in prestito con ingaggio ridotto, mentre in Italia il suo nome continua a circolare tra le big. Il Milan lo osserva da lontano, ma è la Juventus ad aver mostrato maggiore interesse, anche se l’addio di Cristiano Giuntoli ha rallentato tutto. I bianconeri, secondo il Corriere della Sera, per superare l’ostacolo della clausola starebbero pensando a un’operazione complessa che preveda l’inserimento di Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino è legato all’uscita di scena di Kolo Muani e all’equilibrio finanziario del club. Ma Vlahovic avrebbe già rifiutato il trasferimento a Napoli, confidando nella possibilità di liberarsi a zero tra un anno. Uno scenario che complica ulteriormente i piani della Juve.

Il countdown è iniziato: il 15 luglio scade la clausola e nello stesso giorno inizia il raduno del Napoli, due giorni poi ci sarà la partenza per il ritiro di Dimaro. Se nessun club estero si farà avanti e Osimhen continuerà a rifiutare la destinazione araba, si profilerebbe una convivenza forzata con Antonio Conte. Uno scenario scomodo, ma sempre più probabile.