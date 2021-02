La Nazione: "Viola, riecco il rimpianto De Paul. Missione futuro: attrarre i più forti"

"Viola, riecco il rimpianto De Paul. Missione futuro: attrarre i più forti". Questo il titolo che La Nazione in edicola questa mattina dedica alla Fiorentina. L'argentino è stato a lungo corteggiato dal club gigliato, ma non è mai stato corrisposto anche dall'Udinese per essere dunque mollato alla fine del mercato. Commisso vuole investire, ma il salto di qualità deve essere fatto in termini di appeal nei confronti di calciatori di fascia medio alta con Milik e Torreira che sono esempi lampanti per dimostrare che i soldi bisogna saperli spendere, non basta averli. Raggiunta la salvezza, servirà più ambizione, aumentare la propria affidabilità nei giocatori che hanno mercato. Le uniche volte che è stato così negli ultimi mesi è successo con Amrabat e Martinez Quarta.