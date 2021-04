La Repubblica: "Juve e Ronaldo insieme per forza. Il contratto paralizza il futuro di entrambi"

vedi letture

"Juve e Ronaldo insieme per forza. Il contratto paralizza il futuro di entrambi", scrive La Repubblica oggi in edicola. Cristiano Ronaldo e la Juventus, prigionieri entrambi di un contratto pesantissimo che vincola entrambi. Sia CR7 e la sua voglia di andare via, che la Juventus sul mercato, che non avrà possibilità di manovra. L'agente del portoghese, Jorge Mendes, è al lavoro per cercare una strategia che possa sbloccare la situazione. E nel frattempo i bianconeri pensano a Donnarumma e Calhanoglu, con Morata e Dybala in bilico.