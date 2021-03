La Repubblica: "Juve, ora la paura incoffessabile è quella di non entrare in Champions"

vedi letture

La Repubblica nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con questo titolo: "Juve, ora la paura incoffessabile è quella di non entrare in Champions". La partita contro lo Spezia è una fonte inattesa di preoccupazioni, "uno snodo ogni giornata, un destino - scrive il quotidiano - ogni orizzonte". La preoccupazione più grande però, numeri alla mano, è quella di non centrare la qualificazione in Champions League che sarebbe disastroso. Nedved e Paratici spalleggiano Pirlo, Agnelli ne parla poco, ma è normale che sia così. Tutto sarebbe stato più semplice se questo fosse stato presentato come anno di transizione invece all'ex regista è stata consegnata una responsabilità non da poco e molto complicata.