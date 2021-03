La Repubblica: "Serie A, tra rischi e rinvii, maggio sarà affollato. L'Europeo non fa sconti"

vedi letture

"Serie A, tra rischi e rinvii, maggio sarà affollato. L'Europeo non fa sconti" scrive La Repubblica in edicola stamani. I tifosi delle avversarie dell'Inter protestano sui social per il rinvio della partita con il Sassuolo e anche per la dispensa di partite con le Nazionali per i nerazzurri. E c'è chi agita lo spettro del campionato impossibile da finire: cosa accadrà in caso di nuovi focolai ad aprile o a maggio? L'11 giugno inizia l'Europeo impossibile sconfinare. L'unica soluzione sarebbe quella di affollare il calendario di maggio, dove sono già in palio 12 preziosissimi punti per determinare le posizioni finali. Intanto sarà necessario incastrare Inter-Sassuolo alla prima data utile, forse già il 7 aprile, ma non di sera: è riservata alla Champions.