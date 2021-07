La Stampa: "Difesa, gioco fluido e maggiori alternative, ecco perchè l'Italia può battere la Spagna"

La Stampa nell'edizione odierna fa il punto in vista della sfida contro la Spagna. L'Italia deve pensare partita dopo partita e non commettere l'errore di sentirsi già in finale contro l'Inghilterra. Uno dei marchi di fabbrica degli iberici è il possesso palla che sfiora percentuali altissime (67,2% contro 55,8% nostro). Ciò si traduce in un superiore controllo del gioco, ma è anche vero che se si parla di conclusioni verso la porta i numeri dicono 101 a 95, dunque sostanziale parità.