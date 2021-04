La Stampa: "Dybala, un urlo nel silenzio. Ecco l'inno della Joya"

"Dybala, un urlo nel silenzio. Ecco l'inno della Joya" scrive La Stampa:. Paulo Dybala attendeva da 87 giorni un momento così: un gol, un urlo liberatorio e una vittoria. Serata perfetta per lui contro il Napoli. L'argentino è rientrato nel migliore dei modi. Una settimana fa è finito nel ciclone per aver infranto le regole anti-Covid. Poi l'esclusione punitiva. Ora il gol, il 4° in stagione in questa strana stagione, il gol numero 99 con la Juve. E infine l'urlo: ha chiuso gli occhi e si è sfogato nel silenzio dello Stadium. E' tornato Dybala!