La Stampa: "Inter, nessun rinforzo senza la cessione di Eriksen"

"Inter, nessun rinforzo senza la cessione di Eriksen", titola stamane La Stampa nella sua sezione sportiva. In piena pandemia e con Suning in cerca di liquidità ed appoggi è inutile fantasticare su acquisti nel mercato di gennaio. Ben che vada per i nerazzurri potrebbe muoversi qualcosa solamente in caso di uscite remunerative. Al caso dei nerazzurri potrebbe fare dunque solo Christian Eriksen: per il danese però potrebbero arrivare solo offerte last minute.