La Stampa: "Juve, cinque sconfitte in stagione: è il record del ciclo Agnelli"

"Juve, cinque sconfitte in stagione: è il record del ciclo Agnelli" scrive La Stampa oggi in edicola. Troppe sconfitte per essere vera Juve. Il ko di Oporto ha confermato la tendenza di una squadra che sembra aver smarrito le certezze di una volta. Quella contro il Porto è stata la 5ª sconfitta stagionale della Vecchia Signora (3 in A, 2 in Champions) e l'allarme risuonava ieri alla Continassa per questa altalena di risultati. La formazione di Pirlo è a secco di vittorie da 3 gare: un periodo così lungo senza successi (lo 0-0 con l'Inter è valso però la conquista della finale in Coppa Italia) non si verificava dall'estate del 2015, con Allegri in panchina, quando arrivarono 2 ko e un pari ad inizio campionato, e quell'anno si concluse con la grande rimonta bianconera con 23 vittorie, di cui 11 consecutive. Solo Conte, negli ultimi 10 anni, ha ottenuto meno vittorie totali, con 18 ma restò imbattuto fino alla fine. Con Delneri arrivarono 5 sconfitte nel 2010/2011, solo Ferrara fece peggio con 11. Ora il futuro è nelle mani di Pirlo.