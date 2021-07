La Stampa: "Juve, una ripartenza senza stelle ma Allegri ritrova subito Dybala"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Juventus. Inizia oggi il raduno di Allegri con i bianconeri, ma sono troppi gli assenti con 16 calciatori che saranno in vacanza causa nazionali e dunque l'inizio sarà soft tra visite mediche e tamponi. Il mercato prosegue in silenzio per trovare la giusta quadra tra necessità del club e voglia di rilancio. Il primo nodo da sciogliere in vista del futuro è CR7 che ha ancora un anno di contratto e proseguirà, salvo sorprese dall'incontro con il suo procuratore. Dybala invece deve rinnovare il contratto in scadenza tra 10 mesi, Morata è riconfermato e serve una quarta punta giovane. Infine ci sono Locatelli e Chiellini: il primo non vede l'ora di vestire il bianconero ed è una priorità, il secondo invece rinnoverà a breve.