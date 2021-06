La Stampa: "La battaglia sulla Superlega arriva alla Corte di giustizia europea"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla questione Superlega. Il Tribunale commerciale di Madrid, che ad aprile aveva stabilito in via cautelare la contrarietà all'ordinamento comunitario di eventuali sanzioni contro il torneo naufragato da parte delle autorità sportive, ha affidato il tutto alla Corte di Giustizia dell'UE. I giudici spagnoli hanno indirizzato una domanda pregiudiziale ai colleghi in Lussemburgo. La contesa ruota intorno alla possibilità dell'UEFA di squalificare i club che intendono organizzare competizioni al di fuori del raggio di azione dell'associazione che governa il calcio. La UEFA, tramite un comunicato, ha fatto sapere di prendere atto di tutto ciò, ma anche di difendere fermamente la sua posizione.