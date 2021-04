La Stampa: "La Roma ha scelto Belotti. I Friedkin sono pronti a investire 40 milioni"

La Roma piomba su Belotti. Come riporta La Stampa la proprietà americana del club giallorroso è in campo da tempo per scegliere il numero nove e la candidatura di Belotti ha superato tutte le altre. Il Gallo ha tutte le caratteristiche per ereditare il ruolo di Dzeko, scrive il quotidiano. La Roma potrebbe mettere sul piatto una cifra di circa 40 milioni di euro. Ma Cairo è pronto a rilanciare: vorrebbe blindare il suo capitano, che ha il contratto in scadenza nel 2022 da 2 milioni netti a stagione, con un'offerta della vita in fatto di ingaggio. Gli stimoli europei di giocare in Champions darebbero più forza al corteggiamento giallorosso al Gallo.