La Stampa sul pareggio tra Benevento e Torino: "Nel segno di Zaza"

"Nel segno di Zaza". Questo il titolo a pagina 26 che La Stampa dedica al pareggio raggiunto in extremis dal Torino nella partita di ieri sera contro il Benevento: "Il Toro non vince a Benevento, ma il modo con il quale i granata si sono risollevati fino a rimettere in equilibrio il duello regala una scarica di adrenalina destinata a rompere gli schemi. Segna Zaza. Lo fa due volte: un messaggio al mercato che lo vede con la borsa pronta per altre destinazioni. Davide Nicola aveva chiesto ai suoi ragazzi pochi ma significativi segnali: da loro cercava un'anima e il Toro l'ha messa in scena quando le streghe erano già in campo".