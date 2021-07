La Stampa torna al 1968: "L'Italia, la pandemia e la voglia di notti magiche"

"L'Italia, la pandemia e la voglia di notti magiche". E' questo il titolo che La Stampa dedica al calcio in prima pagina. Un viaggio all'indietro, tramite un fondo che comincia in copertina e prosegue all'interno, in cui il quotidiano racconta delle analogie tra quello che sta accadendo oggi in Italia e quello che accadde nel 1968, l'anno in cui la Nazionale vinse l'unico Europeo della sua storia.