Pep in Azzurro? La Gazzetta dello Sport: "Guardiola l'italiano, la Nazionale lo attira"
Josep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana. A sganciare la bomba è La Gazzetta dello Sport che questa mattina in prima pagina parla del possibile approdo dello spagnolo alla guida degli Azzurri: "Guardiola l'italiano - recita il titolo di apertura -. Pep ama il nostro paese, la Nazionale lo attira. In Spagna danno per scontato l'addio al City e la rinascita azzurra è una grande sfida. L'inviato di Trump vuole l'Italia al Mondiale. Un coro di no, scetticismo dalla Fifa".
Il taglio alto è invece dedicato al caos in casa Roma che può portare all'addio di Claudio Ranieri: "Ranieri via, ha vinto Gasp. La decisione della Roma. L'accelerata dei Friedkin: avanti col tecnico. Può aprirsi la strada al ritorno di Totti".
Di spalla trova spazio l'intervista al milanista Fikayo Tomori ("Il mio Diavolo tornerà a vincere") e l'idea Ardon Jashari che attira la Juventus ("Jashari, Spalletti chiede un play in più. Si apre la pista. Incontro per Silva").
Questa sera torna in campo la Serie A con l'anticipo della 36esima giornata tra Napoli e Cremonese: "Oggi Conte e l'Inter fa i conti. Il Napoli contro la Cremonese per rinviare la festa di Chivu. Muharemovic dice sì ai nerazzurri", chiosa la rosea nel taglio basso.
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