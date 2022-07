Repubblica: "Roma, la telefonata di Mou a Dybala: 'Due coppe alla portata. E con te chissà'"

vedi letture

In tanti si staranno chiedendo come ha fatto José Mourinho a convincere Paulo Dybala a sposare il progetto Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la telefonata dello Special One di tre giorni fa è stata decisiva: "Cosa vieni a fare? A vincere. Sia la Coppa Italia che l'Europa League sono alla nostra portata. Il resto non lo so, ma con te...". Qualcosa a quel punto è scattato nella testa della Joya, poi ci hanno pensato i Friedkin in una call: contratto di 3 anni con opzione sul quarto a 4,5 milioni a stagione che possono diventare 6 con i bonus e una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che si attiverà tra un anno.