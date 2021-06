Repubblica: "Torna la festa del calcio e l'Italia fa subito sognare"

Hanno preso il via ieri sera gli Europei e l'Italia è subito partita alla grande, con tre reti rifilate alla Turchia. La Repubblica oggi in edicola titola: "Torna la festa del calcio e l'Italia fa subito sognare". Un grande inizio per i ragazzi di Mancini, chiamati ora a confermarsi già mercoledì con la Svizzera, per dare subito la giusta impronta al girone.