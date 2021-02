Tuttosport analizza il ko della Juve: "Reparti slegati, spazi non occupati, eccessi di personalismi"

vedi letture

La Juventus cade in casa del Napoli ma ringrazia lo Spezia. Il successo della squadra di Italiano con il Milan allarga in campo delle pretendenti allo scudetto e permette alla Juventus di archiviare il ko del Maradona come danno collaterale. Tuttosport in edicola questa mattina analizza il ko dei bianconeri in casa dei rivali azzurri: una sconfitta di misura in cui la Juventus delude a metà. Un primo tempo non giocato dai bianconeri, tornati ad un rendimento alterno anche all'interno della stessa partita. Al Napoli è bastato capitalizzare il rigore realizzato da Insigne: uno svantaggio al quale la Juventus non ha saputo reagire. Reparti troppo slegati tra loro, spazi tra le linee non occupati ed eccessi di personalismi.