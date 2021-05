Tuttosport: "Anche Juve e Inter su Gosens ma l'Atalanta non fa sconti: servono 40 milioni"

Il mercato sta per iniziare ad entrare nel vivo e Tuttosport questa mattina pone i riflettori su Robin Gosens. Il pilastro della Dea è valutato 40 milioni di euro e piace al Leicester, ma non solo con i nerazzurri di Bergamo che ascoltano sempre le proposte per ogni calciatore. I bilanci sono in positivo, i conti in ordine e non c'è la necessità di cedere per fare cassa dunque servono cifre importanti visto il contratto fino al 2024. In Serie A nel frattempo Juventus e Inter, ed altri club, hanno messo gli occhi su di lui, ma il tedesco piace e tanto anche in Premier League e Bundesliga.