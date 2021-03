Tuttosport: "Arbitraggio non all'altezza della Champions, in ballo la credibilità della coppa"

Tuttosport in edicola questa mattina utilizza un titolo polemico dopo Juventus-Porto: "Arbitraggio non all'altezza della Champions, in ballo la credibilità della coppa". Rigore generoso concesso al Porto e netto negato a Cristiano Ronaldo nei supplementari. In più, punizione inventata con la quale gli ospiti realizzano il gol qualificazione. Un errore gravissimo a questi livelli anche se è da sottolineare come la Juventus non sia uscita solo per l'approssimazione di Kuipers, ma con i giusti fischi probabilmente si parlerebbe di qualificazione bianconera. Questo è un fatto.