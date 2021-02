Tuttosport: "Caos Portogallo e la preoccupazione di Ronaldo ma Porto Juve non è a rischio"

Come scrive Tuttosport, a pochi giorni di distanza dalla partita con il Porto la situazione del Paese affacciato sull'Atlantico è a dir poco drammatica, per quanto riguarda il Covid 19. Al punto che anche il calcio è a rischio: non tanto per il possibile contagio quanto, piuttosto, per le decisioni che sono state prese per contenerlo. E se la trasferta della Juventus del 17 febbraio non è a rischio, visto che per l'Uefa sussistono le condizioni per giocare, non altrettanto può dirsi per Benfica-Arsenal del giorno dopo, visto il divieto a ingressi dal Portogallo imposto dal governo britannico.