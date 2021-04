Tuttosport: "Douglas Costa alla Tevez. Paratici punta i gioielli del Gremio"

vedi letture

Il grande sogno di mercato del Gremio è il brasiliano Douglas Costa: la conferma è arrivata direttamente dal tecnico Portaluppi, che ha dichiarato di aver visto "molto interessato" l'esterno di proprietà della Juventus. La capacità delle casse del club è però limitata per sostenere un'operazione di questa portata: una considerazione che ha indotto Paratici a fare un salto nel passato, più precisamente all'estate in cui si consumò il ritorno di Tevez al Boca. L'argentino, ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, si trasferì per una somma pari a 6,5 milioni mai incassata dalla Juventus, che la convertì in investimento per il prestito di Guido Vadalà e per un'opzione su tre talenti, tra i quali Rodrigo Bentancur. A oggi Douglas Costa pesa ancora undici milioni a bilancio, tesoretto che i bianconeri potrebbero cercare - analogamente a quanto fatto con la cessione di Carlitos - per mettere le mani su qualche gioiello del vivaio del Gremio: i profili attenzionati sono quelli di Vanderson e Guilherme Azevedo, ma in cima alla lista di Paratici c'è Pedro Lucas, classe 2002, sul quale avrebbe già messo gli occhi il Barcellona.