Tuttosport: "Frenata UEFA sulle sanzioni per la Superlega. Successo Juve, Ceferin sconfitto"

La UEFA ha sospeso "fino a nuovo avviso" il procedimento nei confronti di Juve, Real e Barcellona, che dunque parteciperanno alla prossima Champions League. Si tratta di un grande successo per i tre club - scrive Tuttosport -, ma non di una vittoria finale. Il grande sconfitto della giornata di ieri, di riflesso, non può che essere Ceferin. La Corte d'Appello ha esercitato la sua indipendenza - prosegue il quotidiano -, dimostrando prudenza nei confronti di una vicenda che nel corso degli ultimi giorni "ha assunto una consistenza giuridica rischiosa per l'UEFA". Non è però scontata la vittoria della Super League, che pure si presenta molto forte alla luce dei Trattati dell'Unione. Nel procedimento possono infatti inserirsi i governi, che sin dall'alba del progetto non si sono dimostrati particolarmente favorevoli alla Superlega.