Tuttosport: "Il Milan ha deciso: Pioli resta anche senza un posto in Champions"

Tuttosport scrive che Stefano Pioli è ancora convinto di poter strappare il pass Champions, così come di poter onorare il suo contratto fino al giugno 2022. A oggi, infatti, nessuno ai piani alti di casa Milan l'ha messo in discussione, anche se dovesse non centrare la Champions. Ma se sfumasse per colpa di un finale di stagione negativo, con nuove brutte sconfitte o punti persi in gare sulla carta alla portata, allora non bisognerebbe escludere a priori dei clamorosi ribaltoni. L'opzione addio, comunque, al momento non viene considerata.