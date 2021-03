Tuttosport in apertura sugli Azzurri: "Fratelli d'Italia"

"Fratelli d'Italia" scrive Tuttosport in apertura sulla Nazionale di Roberto Mancini dopo il 2-0 sull'Irlanda del Nord. Comincia con il piede giusto il cammino verso Qatar 2022. Berardi (3° gol di fila in azzurro) e Immobile stendono gli irlandesi al Tardini di Parma. Mancini: "Primo tempo ottimo, ripresa un po' meno". Domenica la Bulgaria, battuta 3-1 dalla Svizzera.

Ibra show - "Zlatan trascina la Svezia": felice il ritorno dello svedese in Nazionale. Assist e colpi: Ibra trascina la Svezia. L'asso rossonero decisivo nell'1-0 contro la Georgia.

La Juve - "CR7? Ci penso io": intervista esclusiva a Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus e grande amico di Cristiano Ronaldo. "Scherzi, gag, smorfie: so come tirargli su il morale. Sorridere aiuta a vincere. Morata va a segno con la Spagna.

Strategie Toro - "Servono 4 colpi per tenere Belotti" scrive il quotidiano, di spalla. Il Gallo ha il contratto in scadenza nel 2022 e chiede garanzie per il rinnovo. Occhi su Joao Pedro del Cagliari e non solo.

Le interviste - Oltre a Pinsoglio, tris di interviste esclusive su Tuttosport. "Andreazzoli: Radu, quante qualità. Inter puoi fidarti". Parla il terzino della Samp Augello: "Ranieri e Samp, grazie. E adesso la laurea". Infine chiacchierata con Torrente: "Gubbio è magia. Signorini Jr, io e il Genoa".