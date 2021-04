Tuttosport in apertura: "Tre colpi Juve. MandraGol Toro"

"Tre colpi Juve. MandraGol Toro" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Doppio titolone centrale dedicato alle due torinesi: vittoria per 3-1 della Juventus contro il Parma che si rilancia dopo la sconfitta di pochi giorni fa contro l'Atalanta. Alex Sandro e De Ligt firmano la rimonta bianconera, ora Pirlo, terzo in attesa di Roma-Atalanta, bracca Pioli. Prodezza di Mandragora al Dall'Ara: il Torino riacciuffa il Bologna che era passato in vantaggio con la rete di Musa Barrow. Poi "Tonfo Milan, Inter a -9 dallo Scudetto": rossoneri ko in casa con il Sassuolo, nerazzurri fermati 1-1 dallo Spezia.

SuperLega - "Agnelli, occhio a Nasi. Kalle: 'Facciamo pace'": nel taglio alto si parla della SuperLega e del futuro della Juventus. Dopo la superfuga dalla Superlega, Andrea incassa la fiducia ma dovrà ricucire con Uefa e Lega. Su di lui l'ombra del cugino Nasi. Rummenigge esclusivo: "Ceferin mi ha chiesto un aiuto per ripartire dopo la tempesta". Poi: "Classe Maldini: chiede scusa ai tifosi".

Serie A - Oggi ancora in campo: "Dea a Roma con record di bilancio. Napoli-Lazio spareggio Champions". Altre due grandi partite quest'oggi, decisive per le parti alte della classifica.