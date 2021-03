Tuttosport: "Inter, si allunga la fila dei conti. Entro marzo la decisione di Suning"

"Inter, si allunga la fila dei conti. Entro marzo la decisione di Suning" scrive Tuttosport sulla situazione in casa nerazzurra. Quello di marzo è un mese decisivo per le sorti del club interista. Zhang sta pensando a un prestito ponte da 200 milioni per portare a termine la stagione perché entro fine mese bisognerà saldare alcuni pagamenti e rispettare le scadenze per non avere sorprese per le licenze UEFA. Entro fine marzo la famiglia Zhang sceglierà come proseguire. Sin qui c'è stata un'offerta da 800 milioni del fondo Bc Partners, ma ora gli inglesi non sono più soli: l'Inter piace anche al fondo americano Fortress e agli arabi di Pif. Suning rimane in silenzio e continua a valutare l'offerta migliore. Bc Partners e Fortress potrebbero pensare a un ingresso come soci di minoranza, lasciando Suning alla guida fino al 30 giugno, per poi invece prendere il controllo dell'Inter.