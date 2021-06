Tuttosport: "Italia promossa a pieni voti. Le prospettive sono molto intriganti"

"Italia promossa a pieni voti. Le prospettive sono molto intriganti" scrive Tuttosport oggi in edicola commentando il 4-0 dell'Italia sulla Repubblica Ceca. Identità tattica e forza morale: è stata soprattutto la prova dei suoi, a confortare Mancini a una settimana dall'Europeo. L'Italia supera a pieni voti l'ultimo test in vista dell'esordio con la Turchia. Le prospettive azzurre sembrano essere molto intriganti. E l'Italia, nonostante il tecnico avversario avesse infoltito la mediana, non è mai apparsa in difficoltà a centrocampo. In tanti hanno brillato, a cominciare da Lorenzo Insigne, uno dei trascinatori azzurri.