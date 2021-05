Tuttosport: "Juve, è tutto aperto ma dopo tanto tempo il destino non è nelle sue mani"

"Juve, è tutto aperto ma dopo tanto tempo il destino non è nelle sue mani" scrive Tuttosport. La serata di Reggio Emilia che la Juve è viva e non ha voglia di abdicare. Il Napoli è distante un punto, Milan e Atalanta 3. Per la prima volta dopo tanto tempo però i bianconeri non hanno il destino nelle proprie mani e dipenderanno anche dai risultati delle altre. Con il Sassuolo è arrivato un risultato importante ma soprattutto una prova importante, con l'atteggiamento giusto. E Buffon che forse si è congedato, almeno in campionato, con un rigore parato. Ora testa alla prossima partita: allo Stadium arriva l'Inter dell'ex Conte, campione d'Italia.