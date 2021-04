Tuttosport: "Juve, Elkann dà fiducia ad Agnelli ma il presidente resta nella bufera"

Tuttosport si chiede se Andrea Agnelli rischi il posto da presidente della Juventus e la risposta sembra essere no, al momento. I rapporti con John Elkann sono rimasti buoni, quest'ultimo era a conoscenza del progetto della Superlega da tempo perché Andrea aveva condiviso con lui l'idea. Agnelli non si dimetterà per la delusione della sconfitta, non ha perso in considerazione questa ipotesi e proverà a ricucire a livello europeo e italiano: in Europa potrebbe essere più facile data la sua amicizia con Rummenigge (il grande pacificatore), in Italia più complicato anche per la questione dei fondi.