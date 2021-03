Tuttosport: "Juve, la fatica si sente. In quattro potrebbero giocare più di 50 partite"

L'edizione odierna di Tuttosport fa notare che in casa Juventus sono sei gli elementi ad aver superato i 2000 minuti d'impiego: dai 2761 di Danilo ai 2052 di Rabiot. Mancano ancora 16 incontri, che in caso di passaggio ai quarti di Champions diventerebbero 18, 20 oppure 21: nella migliore delle ipotesi per i bianconeri, in quattro sfonderebbero quota 50 (Danilo 54, Rabiot 52 e Ronaldo 51, Bentancur chissà), con Szezsny a 47 e Bonucci a 46. Un sovraesposizione di cinque uomini di movimenti che porta a errori in fase di appoggio e gestione del pallone, e pure a gare come quella di Verona in cui si viene messi sotto sul piano del ritmo fino a subire il pareggio.