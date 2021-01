Tuttosport: "Juve, mese di fuoco. Il ciclo decisivo inizia con Morata-Ronaldo"

Oggi con i blucerchciati inizia la parte decisiva della stagione della Juventus. A scriverlo è Tuttosport che sottolinea l'importanza della gara poiché nel giro di poco più di un mese Pirlo affronterà scontri diretti in campionato e sfide da dentro o fuori in Coppa Italia e in Champions League. E allora a maggior ragione è bene concentrarsi sulla partenza. Torneranno a fare coppia Ronaldo e Morata, all'inizio del ciclo di fuoco, pronti a riscattare le ultime settimane un po' in ombra, seppur comunque illuminate dalle firme sulla Supercoppa.