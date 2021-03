Tuttosport: "Juve-Porto da dentro o fuori ma non si decide il futuro di Pirlo"

"Juve-Porto da dentro o fuori ma non si decide il futuro di Pirlo", titola stamane Tuttosport. Andrea Pirlo non disdegnerebbe una bacchetta magica che gli permetta di avere tutti i suoi uomini al massimo della forma e pronti a giocare nella sfida più importante da quando è sulla panchina della Juventus. Quello che può fare Pirlo, senza ricorrere a bacchette magiche, è preparare la squadra ad un giusto approccio, senza regalare un tempo come contro la Lazio, dove la Juventus ha faticato ad entrare in partita. E' la sfida da dentro o fuori, ma non si deciderà il futuro di Pirlo. Non teme la bocciatura e non vuole prendere in esame un'eventuale esclusione.