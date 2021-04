Tuttosport: "Juve-Ronaldo, addio inevitabile senza l'accesso alla Champions"

Tuttosport sottolinea che domenica Cristiano Ronaldo, arrabbiato, lo era eccome. In primis con se stesso - si legge - in secondo luogo per un contesto che non si confà alle sue abitudini e ambizioni. Il portoghese era furibondo perché contro il Genoa si era mangiato un gol clamoroso (palo) e aveva offerto un contributo al di sotto dei suoi standard. Il fatto ce si stia chiudendo il ciclo degli scudetti proprio con lui in organico è vissuto da CR7 come uno smacco non da poco. Tutto questo finisce per giustificare le voci secondo cui la permanenza dell'attaccante non è così scontata: addirittura, senza quarto posto l'addio sarebbe pressoché inevitabile. Di contro, i suoi buoni propositi per il finale di stagione: capocannoniere di A e vincere tutte le sfide, finale di Coppa Italia compresa.