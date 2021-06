Tuttosport: "Juve, Vlahovic costa caro ma c'è il nodo contropartite"

"Juve, Vlahovic costa caro ma c'è il nodo contropartite" scrive Tuttosport oggi in edicola. I bianconeri cercano un attaccante giovane e reduce da una grande annata. Il profilo giusto sembra essere quello di Dusan Vlahovic, autore di 21 gol con la Fiorentina. Il giocatore potrebbe andare via vista la situazione di incertezza in casa viola. Commisso chiede 60 milioni, forte dei sondaggi della Premier League e del Borussia Dortmund, ma la Juve non intende avvicinarsi a quella cifra: possibile sondaggio bianconero a breve per capire se la Fiorentina accetterà almeno una contropartita per abbassare l'esborso economico.