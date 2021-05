Tuttosport: "Juventus, è Champions League nella maniera più inattesa"

"Juventus, è Champions League nella maniera più inattesa" scrive Tuttosport oggi in edicola. Vittoria larga per 4-1 dei bianconeri con il Bologna che hanno messo sin da subito le cose in chiaro, lanciando un messaggio alle avversarie. Il Napoli è stata la più debole, scatenando l'urlo dei giocatori bianconeri - attaccati al tablet di Nicolò Fagioli - al triplice fischio del match del Maradona. La forza della Juve è stata quella che ha costruito la sua storia: saper credere anche quando tutto sembrava perduto. La Juve chiude al 4° posto e con due coppe in bacheca (Supercoppa e Coppa Italia) nell'anno del debutto di Pirlo in panchina. Ora la gioia per aver centrato l'obiettivo (minimo), poi il futuro.