Tuttosport: "Juventus, Paratici potrebbe restare anche in caso di ritorno di Allegri"

Sebbene Elkann e Agnelli si sentano spesso, con contatti sempre più frequenti dopo il caos Superlega, la presenza di John alla Continassa - evidenzia oggi Tuttosport - ha un significato più profondo e importante: il numero uno di Exor ha voluto discutere con Andrea Agnelli della grave situazione finanziaria legata al Covid. L'ipotesi di un nuovo aumento di capitale (dopo quello da 300 milioni di appena un anno e mezzo fa) è stata presa in esame, anche se non si è trattato dell'argomento principale dell'incontro. Elkann si è detto sempre più convinto della linea giovane intrapresa dal club bianconero, e ha parlato anche con Paratici e Nedved, smentendo (almeno apparentemente) l'ipotesi di un addio dei due dirigenti. Perdipiù un eventuale ritorno di Allegri non comporterebbe necessariamente l'addio di Paratici: non ci sarebbero, secondo il quotidiano, preclusioni reciproche di nessun tipo.