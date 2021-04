Tuttosport: “Kean priorità Juve. Paratici cercherà formula creativa per riportarlo a Torino”

Come scrive stamani Tuttosport, Moise Kean è in cima alla lista del dg della Juventus, Fabio Paratici. La cessione all'Everton nell'estate 2019 rientrava nei sacrifici in nome del bilancio e il club allenato da Ancelotti ha intenzione di monetizzare la cessione del giocatore. Ma soprattutto l'azzurro non vuol tornare in Inghilterra, dove si parla di una valutazione attorno ai 40 milioni e di un interessamento della squadra di Liverpool per Depay. Paratici proverà a impostare la trattativa in modo creativo: un affitto lungo con riscatto futuro o qualche scambio, un'idea sarebbe quella di girare all'Everton uno tra Ramsey e Rabiot.