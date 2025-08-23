Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Volto nuovo in casa Casarano, con il club che, mediante una nota ufficiale, fa sapere che, in vista dell'esordio del campionato di Serie C 2025-2026 (CLICCA QUI per il programma della 1ª giornata, che ha preso il via venerdì 22 agosto), ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle "prestazioni professionali del calciatore Bright Gyamfi, difensore, classe 1996.
Di origini ghanesi, Gyamfi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio del 2015. Nel 2016 viene ceduto in prestito al Benevento e dopo aver conquistato la prima storica promozione in Serie A viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra sannita debuttando in Serie A, poi passa alla Reggiana per fare poi ritorno al Benevento nel 2022. Nell’estate dello stesso anno passa al Potenza e poi al Cosenza in Serie B. Nella passata stagione ha indossato la maglia del Messina. Complessivamente Gyamfi ha disputato 9 gare in Serie A, 76 in Serie B e 57 in Serie C.
Il calciatore indosserà la maglia n.29".