Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi

Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza GyamfiTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:04Serie C
di Claudia Marrone

Volto nuovo in casa Casarano, con il club che, mediante una nota ufficiale, fa sapere che, in vista dell'esordio del campionato di Serie C 2025-2026 (CLICCA QUI per il programma della 1ª giornata, che ha preso il via venerdì 22 agosto), ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle "prestazioni professionali del calciatore Bright Gyamfi, difensore, classe 1996.

Di origini ghanesi, Gyamfi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Torneo di Viareggio del 2015. Nel 2016 viene ceduto in prestito al Benevento e dopo aver conquistato la prima storica promozione in Serie A viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra sannita debuttando in Serie A, poi passa alla Reggiana per fare poi ritorno al Benevento nel 2022. Nell’estate dello stesso anno passa al Potenza e poi al Cosenza in Serie B. Nella passata stagione ha indossato la maglia del Messina. Complessivamente Gyamfi ha disputato 9 gare in Serie A, 76 in Serie B e 57 in Serie C.

Il calciatore indosserà la maglia n.29".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Gyamfi: "A Cosenza ero rimasto fuori dal progetto. Ho scelto Messina senza esitazioni"... Gyamfi: "A Cosenza ero rimasto fuori dal progetto. Ho scelto Messina senza esitazioni"
Cosenza, ceduto a titolo definitivo Bright Gyamfi al Messina Cosenza, ceduto a titolo definitivo Bright Gyamfi al Messina
Gyamfi per la difesa e Vicario per l'attacco. Messina al lavoro per rinforzare la... Gyamfi per la difesa e Vicario per l'attacco. Messina al lavoro per rinforzare la corsia destra
Altre notizie Serie C
Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi... UfficialeCasarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del... Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del FVS
Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel... Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel di Livorno
'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera... 'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera al 'Picchi'
Serie C, 1ª giornata - La Ternana chiede il FVS ma è 0-0. Sbloccati solo due match... Serie C, 1ª giornata - La Ternana chiede il FVS ma è 0-0. Sbloccati solo due match dopo 45'
In C debutta il Football Video Support: il mister della Ternana Liverani è il primo... In C debutta il Football Video Support: il mister della Ternana Liverani è il primo a 'chiamarlo'
Siracusa, ampliata la fideiussione per il calciomercato: la nota diffusa dal club... Siracusa, ampliata la fideiussione per il calciomercato: la nota diffusa dal club siciliano
Dametto saluta la Torres e approda al Cosenza. Ha firmato un biennale con i calabresi... UfficialeDametto saluta la Torres e approda al Cosenza. Ha firmato un biennale con i calabresi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
Le più lette
1 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
2 Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
4 Milan, Allegri scopre una carta. Per Boniface manca solo l'annuncio, due gli interrogativi
5 De Zerbi e il caso Rabiot: "Più attenzioni a lui che a mio figlio ma nessuno è al di sopra del club"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Lucumí: "Il Bologna ci ha sempre detto che con l'offerta giusta sarebbe partito"
Immagine top news n.1 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.2 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.3 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.5 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.6 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.7 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.3 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.2 Impallomeni: ”Sorpreso dai problemi della Roma. Gasp? Nessun acquisto per lui”
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: ”Napoli e Inter in prima fila. Pellegrini deve lasciare la Roma”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
Immagine news Serie A n.2 Diouf emozionato: "Inter, non ci ho pensato un attimo. Nessun dubbio nella scelta"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Nicola: "Milan molto qualitativo. Le squadre di Allegri sono sempre competitive"
Immagine news Serie A n.4 Fattori: "Non ho una grande opinione di Pongracic. Fiorentina, terrei Pablo Marí"
Immagine news Serie A n.5 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
Immagine news Serie A n.6 Hellas, Zanzi: "Non va vinto lo scudetto del mercato. Il rinnovo di Montipò? Non commento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara ko col Cesena. Olzer: "Ci sono amarezza è incazzatura, ma è solo la prima di 38 gare"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Giocato da squadra vera, ma guai ad abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.3 Palermo-Reggiana, i convocati di Dionigi: tornato a disposizione Rozzio e Meroni
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Vivarini: "Abbiamo affrontato un avversario più avanti di noi"
Immagine news Serie B n.5 Monza-Mantova, i convocati di Bianco: tra gli arruolati per l'esordio c'è anche Keita
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Cesena 1-3, le pagelle: Desplanches rovina una prova super, ottimo Bastoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Immagine news Serie C n.2 Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del FVS
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel di Livorno
Immagine news Serie C n.4 'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera al 'Picchi'
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 1ª giornata - La Ternana chiede il FVS ma è 0-0. Sbloccati solo due match dopo 45'
Immagine news Serie C n.6 In C debutta il Football Video Support: il mister della Ternana Liverani è il primo a 'chiamarlo'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.2 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 Al via la stagione del calcio femminile: Juve, Inter e Roma in campo per la Serie A Women's Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?