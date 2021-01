Tuttosport: "Milan, ripartenza Ibra. Prima da titolare nel nuovo anno"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic si scalda. L'attaccante svedese è pronto a fare il suo ritorno in campo dal primo minuto. Stefano Pioli potrebbe schierare il calciatore in campo dal primo minuto nel match contro il Cagliari alla Sardegna Arena, lo stesso stadio in cui fece il suo nuovo debutto con la maglia rossonera al suo ritorno in Italia. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Milan, ripartenza Ibra. Prima da titolare nel nuovo anno".