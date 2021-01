Tuttosport: "Papu-Atalanta, finisce un'era che meritava un altro epilogo"

"Papu-Atalanta, finisce un'era che meritava un altro epilogo". Questo il titolo che Tuttosport dedica alla vicenda in edicola stamani. L'ormai ex fantasista della Dea è un nuovo giocatore del Siviglia. Per quanto ha fatto Gomez con la maglia bergamasca meritava sicuramente un finale differenze, ma dopo 50 giorni ai margini del gruppo la soddisfazione è condivisa. Il giocatore avrebbe preferito rimanere vicino a Bergamo, ma Siviglia è un'occasione importante anche in prospettiva Copa America. Rimane il dispiacere per come si è conclusa la sua parentesi nerazzurra dopo 252 presenze ufficiali e 59 gol.