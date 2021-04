Tuttosport: "Pirlo allenatore assomiglia al giocatore che non si impose nell'Inter"

vedi letture

Tuttosport in edicola oggi si interroga sul futuro del tecnico della Juve: "Pirlo allenatore assomiglia al giocatore che non si impose nell'Inter". La panchina bianconera traballa, a Pirlo potrebbe non bastare la qualificazione in Champions per mantenere il posto. La Juve comincia a pensare che Pirlo, come avvenuto nella carriera da giocatore, abbia bisogno delle esperienze con Brescia e Reggina prima di diventare davvero grande. Ora, scrive il quotidiano, assomiglia al "talento giovanissimo che non riuscì a imporsi nell'Inter che non al leader che trascinò a vittorie in serie il Milan prima e la Juventus poi". L'unica certezza adesso è relativa a uno scenario d'addio alla Juve. Vincerle tutte da qui alla fine potrebbe rappresentare il segnale che la scintilla è scoccata. Potrebbe perché non è detto che basti per la conferma finale.