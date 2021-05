Tuttosport: "Pirlo si conferma ma la Juventus deciderà solo dopo lunedì"

L'ipotesi di confermare Pirlo - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - è sempre stata tenuta in considerazione dalla dirigenza juventina, che prenderà verosimilmente una decisione dopo lunedì, a campionato concluso. Quella bianconera - scrive il quotidiano - non è stata una stagione positiva, ma è stata anche parecchio sfortunata. Se Pirlo, da parte sua, si conferma ("voglio continuare", ha detto nel post-gara), i candidati per prendere il suo posto non mancano: l'idea Gattuso resta in circolo, le ipotesi Zidane e Allegri sono più remote, ma non del tutto tramontante, mentre Inzaghi e Mihajlovic sono nomi che rimbalzano nell'ambiente.