Tuttosport: "Prandelli, l'addio sofferto ai viola. Vlahovic la sua vittoria più grande"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Fiorentina al suo interno con il titolo seguente: "Prandelli, l'addio sofferto ai viola. Vlahovic la sua vittoria più grande". Uno shock personale e sportivo che lascia interdetti club, giocatori ed un'intera città che ha notato il preoccupato stato d'animo. Durante l'incontro che ha chiesto con Barone e Pradè ha comunicato la sua decisione, ma i due dirigenti hanno fatto un tentativo per fargli cambiare idea. Niente da fare, le parole di disagio, le scorie, i veleni, l'ombra dentro di sé ed il troppo amore per questi colori l'hanno portato a salutare Firenze dopo 21 partite e 21 punti. In eredità lascia sicuramente l'esplosione di Dusan Vlahovic, ma anche la rivalutazione di Eysseric, lasciato in disparte in passato.