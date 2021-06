Tuttosport: "Ramsey punta sull'Europeo per giocarsi il futuro alla Juventus"

Tuttosport dedica spazio al futuro di Aaron Ramsey alla Juve: "Ramsey punta sull'Europeo per giocarsi il futuro alla Juventus". Ultima apparizione con la Juve il 25 aprile a Firenze, poi sempre convocato (tranne a Bologna) e mai più utilizzato da Pirlo, il gallese ora cerca il riscatto all'Europeo per riprendersi la Juve. I problemi fisici gli hanno impedito di trovare continuità in bianconero, la rassegna europea potrebbe essere un nuovo inizio per il gallese che si gioca il suo futuro a Torino. D'altronde Allegri ha sempre apprezzato quei giocatori intelligenti tatticamente 'alla Khedira', tra gli intoccabili del tecnico. Potrebbe accadere lo stesso con Ramsey se tornerà da un Europeo convincente e se sarà sostenuto dalla condizione.