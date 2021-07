Tuttosport: "Torino, Belotti si taglia le ferie ma non ha fretta di rinnovare"

"Torino, Belotti si taglia le ferie ma non ha fretta di rinnovare", titola oggi Tuttosport. Andrea Belotti sta trascorrendo le sue vacanze in Sicilia e raggiungerà la squadra il 2 agosto. Una settimana in meno di quello che gli sarebbe spettato. Il capitano ha fretta di tornare in campo, ma non di rinnovare: il coltello dalla parte del manico lo ha lui dato che da febbraio potrebbe poi accordarsi da svincolato e Cairo non incasserebbe neppure un euro. Se arrivasse l'offerta giusta Belotti potrebbe partire subito, ma difficilmente accadrà. E così inizierà la stagione con il Toro, che poi avrà qualche mese di tempo per provare a convincerlo.